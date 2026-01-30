Tendrá que hablar. El presidente José Jerí deberá responder por las reuniones secretas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Y es que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, asistirá hoy a Palacio de Gobierno para interrogar al mandatario.

El fiscal Tomás Gálvez asistirá a Palacio hoy por la mañana.(Fotos: Julio Reaño @photo.gec)

DETALLES

El máximo representante del Ministerio Público acudirá hoy a la Casa de Pizarro desde las 9:00 a.m. con el objetivo de que el presidente Jerí pueda responder por los encuentros secretos con empresarios chinos, caso que podría llevarlo a la destitución.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación le inició una investigación a Jerí por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.

Las indagaciones iniciaron el jueves 15 de enero luego de que Punto Final revelara que el presidente Jerí asistió encapuchado y en horas de la noche al local del empresario Zhihua Yang un 26 de diciembre de 2025.

En paralelo, la Fiscalía realiza pedidos de información a entidades que podrían estar vinculadas al caso.

EL CASO

Al princio se conoció que el mandatario visitó a su amigo Yang un día después de Navidad y este esbozó una serie de argumentos para justificar el furtivo encuentro.

Desde que solo fue a cenar, a coordinar el Día de la Amistad Perú - China, entre otros motivos. Sin embargo, el jefe de Estado omitió mencionar que tres días antes de la cita con el conocido como “Tío Johnny”, este envió un oficio al Ministerio de Energía y Minas con la finalidad de que las obras de la estación Pachachaca 2 -a cargo de su empresa Hidroeléctrica América- no inicien el 1 de mayo de este año como está previsto, sino en junio de 2029.

Tras la revelación de la solicitud, el Gobierno de Jerí no tuvo otra alternativa que denegar la petición.