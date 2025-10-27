El coronel PNP José Manuel Cruz, jefe de la División Nacional Contra el Crimen Organizado (DIVINCCO), señaló que la Policía Nacional está “en condiciones, de manera preliminar”, de atribuir a Adam Smith Lucano, alias ‘El Jorobado’, la autoría de más de 20 asesinatos.

Esto, tras un operativo de allanamiento en una vivienda de material precario ubicada en el sector de Año Nuevo, en el distrito limeño de Comas, donde se incautaron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.

Según la Policía, todo lo hallado estaría relacionado con la organización criminal ‘Los Sanguinarios de la Construcción’, liderada por Adam Smith Lucano, alias ‘El Jorobado’.

“Cuando se le ha impulsado la investigación por parte de la Dirincri, se le ha podido atribuir 11 asesinatos. Después de la investigación, estamos en condiciones de manera preliminar de acreditarle 27 asesinatos. Este es el resultado de lo que se ha podido encontrar y allanar en un búnker. También estos dispositivos Roni, con la que una pistola automática la convierten prácticamente en una pistola ametralladora. Son seis, cada uno está aproximadamente cinco mil soles”, indicó José Cruz.

Cabe recordar que, Adam Smith Lucano y otros 44 internos catalogados como de alta peligrosidad fueron trasladados desde un pabellón de máxima seguridad del penal Ancón I.

En dicho penal, alias ‘El Jorobado’ cumplió una condena de 15 años por tenencia ilegal de armas de fuego y, de acuerdo con la Policía, podría ser procesado nuevamente por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización liderada por ‘El Jorobado’ se asentó en Lima Norte para realizar extorsiones y cobros ilegales de cupos, enfrentándose por el control de la zona con la red criminal de alias ‘El Monstruo’.