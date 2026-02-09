Este lunes, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público e impuso 36 meses de prisión preventiva contra Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, acusado de ser líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Durante una audiencia virtual desarrollada, el juez Roberth Rimachi Pilco, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Puente Piedra - Ventanilla, dictó su veredicto al promediar este mediodía. La sentencia fue emitida luego de tres días de diligencias desarrolladas la semana pasada donde el fiscal a cargo expuso sus alegatos.

Red de protección con policías corruptos

En la audiencia del pasado 5 de enero, el fiscal relató una presunta relación entre la organización y efectivos policiales.

“Empleaban redes de protección e influencia a través de malos efectivos policiales, que lamentablemente han coadyuvado con el empoderamiento de esta organización criminal”, señaló.

De acuerdo con la investigación fiscal y policial, alias “El Monstruo” sería líder de la banda criminal dedicada a la extorsión sistemática de empresarios, transportistas y comerciantes en el Cono Norte de Lima.

Además del presunto cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’, el caso involucra a 27 personas más que se encuentran detenidas en calidad de presuntos cómplices de la organización criminal.

Reclusión en Base Naval del Callao

Por disposición del Instituto Nacional Penitenciario, Moreno Hernández permanecerá recluido en el centro de máxima seguridad de la Base Naval del Callao durante el periodo de investigación preparatoria.

“Se ha dispuesto el ingreso del interno Erick Luis Moreno Hernández al centro de reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao por haber cometido delitos de extrema gravedad y por razones de seguridad, donde deberá cumplir el régimen de vida y tratamiento correspondiente”, anunció Shadia Valdez, jefa interna del INPE.

La medida de prisión preventiva busca garantizar que el investigado no obstruya la actividad probatoria ni eluda la acción de la justicia durante el desarrollo del proceso penal.