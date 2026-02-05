El policía de tránsito Jorge Alberto Ugarte Herrera, de 26 años, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Jesús del Norte, luego de resultar gravemente herido en un accidente de tránsito ocurrido el último fin de semana en el distrito limeño de Los Olivos.

El hecho se registró la noche del sábado 31 de enero en la carretera Panamericana Norte, cuando el agente fue atropellado por dos buses de la empresa Cruz del Centro, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Familiares denuncian gravedad del caso

RPP recogió los testimonios de los hermanos del efectivo policial, Brenda y Eduardo Castillo, quienes expresaron su preocupación por el delicado estado de salud del agente.

Eduardo Castillo confirmó que su hermano continúa con pronóstico reservado. “Los médicos están luchando contra el tiempo para darle las fuerzas necesarias y que se pueda recuperar”, señaló.

Lesiones irreversibles tras el impacto

Por su parte, Brenda Castillo detalló la magnitud de las lesiones sufridas. Indicó que a su hermano se le extirpó el bazo por completo y parte del hígado debido a la fuerte presión entre las dos unidades. Además, uno de sus pulmones se encuentra colapsado, por lo que permanece entubado y conectado a un respirador artificial.

“Mi hermano no va a quedar igual. Le han quitado órganos vitales y tiene el tórax fracturado. Por sí solo no puede respirar”, manifestó con evidente conmoción.

Exigen sanción para conductores involucrados

Los familiares denunciaron que los choferes de ambos buses se encuentran en libertad y cuestionaron la actuación del Ministerio Público. Exigieron que se adopten medidas inmediatas para que los responsables enfrenten a la justicia.

“Queremos justicia. Estos malos conductores deben pagar con todo el peso de la ley”, declaró Eduardo Castillo, quien también expresó su indignación por la falta de respaldo institucional.