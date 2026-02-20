Un agente de la Policía Nacional ingresó al río Rímac para salvar a un perro a punto de ahogarse. El incidente ocurrió cerca del puente Santa Rosa, en el Cercado de Lima, cuando el efectivo fue alertado por los transeúntes sobre la presencia del can flotando sobre un objeto para evitar ser arrastrado por la corriente.

Pese a la iniciativa del rescatista no pudo salvar al animal y ambos desaparecieron en el caudal. La Unidad de Rescate policial y agentes de la comisaría Sarita Colonia iniciaron un amplio operativo de búsqueda en diferentes tramos del río Rímac.

Un vecino reportó haber visto al policía levantar la mano pidiendo auxilio cerca del puente Dulanto. Desde ese momento no se cuenta con más datos sobre su ubicación.

El despliegue también abarca la avenida Néstor Gambetta, junto a la Base Naval del Callao. Allí han llegado más patrulleros para apoyar la emergencia.

Además se solicitó el apoyo de helicópteros policiales que realizan sobrevuelos en varias secciones del río Rímac. A pesar de los esfuerzos, aún no se localiza al agente ni a la mascota.