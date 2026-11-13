Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional durante un operativo realizado en el asentamiento humano Los Jardines de Santa María, en el distrito de Santa María, provincia de Huaura.

Cabe mencionar que ambos son señalados como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Hooligans de Norte Chico”.

Los intervenidos fueron identificados como Javier Picón Damaso (46) y Diego Jonathan Picón Damazo (32), quienes fueron detenidos en flagrancia por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego, según el reporte policial.

Durante la intervención, los agentes incautaron dos pistolas Pietro Beretta calibre 9 mm, cinco cacerinas y 77 municiones. También encontraron cinco teléfonos celulares y 610 soles en efectivo.

Asimismo, el reporte señala que los detenidos registraban requisitorias vigentes por los presuntos delitos de sicariato y promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas (TID). El operativo se realizó el 12 de noviembre, a las 19:20 horas, a la altura del kilómetro 153 de la carretera Panamericana Norte.