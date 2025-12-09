La Policía Nacional del Perú detuvo este martes, al padre de la bebé de once meses que falleció tras ser atacada por dos perros pitbull en su propia vivienda, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). El hombre será investigado por el presunto delito de exposición al peligro de persona dependiente, según informó la institución policial a través de su cuenta oficial en X.

Junto al padre de la menor, también fue capturada la propietaria de los canes involucrados en el ataque mortal. La mujer afrontará una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, debido a que no habría implementado las medidas de seguridad necesarias para la tenencia de animales considerados potencialmente peligrosos.

#PNPInforma🚨 | Tras el lamentable fallecimiento de una menor de once meses, quien habría sido atacada por dos perros de raza pitbull en #SJL, efectivos policiales detuvieron al padre de la víctima, quien será investigado por la presunta comisión del delito de exposición al… pic.twitter.com/6GJQXPqA10 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 9, 2025

En su pronunciamiento oficial, as autoridades policiales determinaron que tanto el padre como la dueña de los animales habrían incurrido en responsabilidades penales por las condiciones en que ocurrió la tragedia. Por otra parte, la institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que mantenga una supervisión permanente de los menores de edad y practique una tenencia responsable de animales, especialmente de aquellos considerados potencialmente peligrosos.

En ese sentido, la PNP enfatizó que estas medidas preventivas son fundamentales para evitar nuevos hechos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas, sobre todo de los niños que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

El caso ha generado conmoción en San Juan de Lurigancho y reabre el debate sobre la necesidad de endurecer las normas de tenencia responsable de perros considerados de razas peligrosas, así como sobre la importancia de que los padres y tutores extremen las precauciones cuando hay menores conviviendo con este tipo de animales en espacios domésticos.