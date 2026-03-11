Golpe a los bolsillos. El precio del balón de gas de 10 kilos se disparó en Lima y ya supera los 100 soles, cuando antes costaba alrededor de 56, por lo cual amas de casas y comercios de comida viven un verdadero vía crucis.

Ante ello, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), afirmó que los incrementos reportados en el precio del balón de gas doméstico (GLP), que en algunos puntos de venta alcanza entre 90 y 100 soles, no responden a problemas de abastecimiento ni a restricciones en su comercialización.

Ricardo Villavicencio, director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles de la DGH, señaló que estas variaciones de precio se deben principalmente a prácticas especulativas de algunos agentes del mercado y carecen de una justificación técnica vinculada a la disponibilidad del producto.

LARGAS COLAS

En diversos distritos de Lima, los consumidores continúan reportando precios elevados del balón de gas. En el distrito de Chorrillos, por ejemplo, se registraron largas filas de vecinos en un punto de venta ubicado en la avenida Los Faisanes, donde el balón de gas se ofrecía a 50 soles, un precio significativamente menor al observado en otros establecimientos.

En diferentes zonas de la capital como San Miguel, Magdalena del Mar y Lince, el mismo producto puede alcanzar precios de hasta 110 soles, prácticamente el doble del valor registrado en ese punto de venta, por lo que se han visto obligados a desplazarse desde otros distritos para encontrar precios más accesibles. Además se vende dos o un balón de gas por familia.