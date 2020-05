El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, asegura que el colapso de los hospitales en Lima ha generado que los médicos de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asuman una fase selectiva, en la que evalúan la capacidad de recuperación de un paciente con COVID-19 frente a otro para elegir al que atenderán en dicha área.

Valverde renunció el último viernes al Comité de Expertos del Ministerio de Salud (Minsa), en rechazo al manejo del equipo biomédico del Hospital Dos de Mayo y de las declaraciones del titular del sector, Víctor Zamora, quien hace una semana sostuvo que existían “limitaciones” para el traslado a Lima de personal médico de Iquitos en estado grave. “Todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros”, dijo entonces el ministro.

A dos meses de la llegada del nuevo coronavirus al país, ¿qué se ha logrado y qué ha fallado en las acciones emprendidas? La intención ha sido muy buena. La cuarentena y las estrategias que se diseñaron en un principio para frenar el efecto multiplicador del virus y dar la oportunidad para que los especialistas en salud cuenten con implementos, se estuvo dando. Pero nos ha rebasado. Ha habido un efecto (de propagación) mayor de este virus, y la población no ha asumido el rol más importante, que es protegerse, porque ha fallado mucho la orientación. Además, se dieron normas para que el personal de salud descanse por ser parte del grupo de riesgo, y una buena cantidad se fue. Han dejado desprotegidas la atención en salud tanto a nivel hospitalario como en los primeros niveles de atención. También los internos de medicina, que apoyan al médico asistente, se fueron. Así nos han dejado prácticamente sin personal operativo, el que pudo hacer una labor de contención en el primer nivel. Ahí se ha fallado mucho.

Sobre esto, se anunciaron medidas para incrementar el personal de salud, ¿fue una respuesta tardía? Se están replanteando las cosas, pero muy tardíamente, se está tratando de cambiar las normas, de bajar los factores de riesgo. Ahora estamos en una tremenda bola de nieve. Cada día veo más pacientes en las sedes de hospitalización haciendo cola. La gente, de manera muy preventiva, está yendo con su balón de oxígeno de la calle. No veo una contención adecuada. (...) Entiendo los temas económicos, pero ahora es la salud o la economía del país. Estamos en un gran dilema que tenemos que resolver pronto.

El presidente Martín Vizcarra ha afirmado que estamos en la meseta de la enfermedad, ¿también lo considera así? Nosotros no hacemos informes respecto a las matemáticas ni a cálculos, sino lo que pasa día a día en los hospitales. Si estuviéramos en la meseta, no habría un incremento de pacientes en emergencias; al contrario, se hubiera mantenido la misma cantidad del día de ayer, o de la semana. Creo que la cantidad de pacientes están incrementándose cada vez más, entonces, no estamos en una meseta, estamos en ascenso. Según el cálculo de colegas epidemiólogos, vemos que esto (la meseta) podría llegar recién a fines de este mes.

En los últimos días hubo más bajas en el personal médico producto de las condiciones en las que laboran... Estamos atendiendo más pacientes COVID-19 y, a pesar de las medidas de protección que tenemos, la exposición a la carga viral se va dando y en cualquier momento podemos adquirir una infección. Esto va de la mano con la cantidad de pacientes que se van atendiendo de manera regular. Ahí está el error, porque se tiene que reforzar la parte de atención médica: más colegas para disminuir la carga viral, además de mejorar las medidas de protección.

¿Cuál es la situación de las camas UCI en el país? El Gobierno dice que hay 196 disponibles... Después de mucho tiempo, recién entiendo a qué le dicen camas UCI. Para nosotros la denominación original de camas UCI es un personal de salud altamente calificado, el médico intensivista, con su equipo de apoyo, y la parte del equipo biomédico, que es el ventilador, monitor y la cama multipropósito. Ahora, la información que tengo es que el Gobierno denomina cama UCI solo al equipamiento biomédico. Es decir, tengo una cama, le pongo un ventilador y un monitor y ya es una cama UCI. Ni siquiera el médico intensivista figura como parte de este conjunto. (...) Me parece que por ahí viene la diferencia de números. Las camas UCI, como las denominamos y que está siendo manejadas por médicos intensivistas, están el tope, no hay ninguna capacidad de tener una cama libre como para esperar a un paciente. Cuando el paciente se va de alta o fallece, hay una rotación inmediata de esa cama. Hay una larga lista de pacientes que pugnan por ingresar y, ojo, ya estamos en la fase de selección. Eso es lo que nos preocupa a nosotros.

¿Fase de selección? Si tú me dices que hay una cama libre porque el paciente salió de alta o falleció, esa cama la voy a tener que definir frente a un conjunto de 10 pacientes, que pueden ser de edad mediana adulta o adultos mayores. Lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores a las UCI, porque su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven, y también por el riesgo de morbilidad que tienen. No es que cada paciente tenga la oportunidad de llegar a UCI, ya no tenemos esa disponibilidad, ahora somos más selectivos. Estamos buscando pacientes que, potencialmente, sean más recuperables que otros.

¿Esta evaluación la aplican médicos intensivistas de otros hospitales o solo en el Dos de Mayo? No, no. Creo que en todos los hospitales Lima, porque están colapsados. Todavía en la zona sur de la sierra del país hay camas que pueden ser operativas. En Lima ya estamos en la fase de selección, te puedo dar esa respuesta. Estamos viendo qué pacientes pueden ser recuperables y quiénes no entre los infectados graves que esperan ingresar a UCI.

¿Este aspecto se lo planteó al comité de expertos del Minsa, al cual renunció el último viernes? Cuando iniciamos el trabajo en el comité de expertos nos pidieron una proyección de la posibilidad de atención de pacientes en UCI, rangos para poder implementar camas UCI. (...) En su momento, dijimos: “Si no podemos tener capacidad de poder atender a todos, vamos a tener que utilizar la selección de pacientes”, y eso está dentro de los dilemas éticos que se plantean para el manejo de pacientes críticos. Hay dilemas éticos, pero la normatividad internacional le da la potestad al médico intensivista de poder seleccionar qué paciente crítico recuperable puede ingresar a Cuidados Intensivos y cuáles no.

¿Por qué motivo renunció al comité de expertos? Dos motivos fundamentales. Era integrante, en este comité, como presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Nosotros nos hemos sentido dañados por los términos que ha utilizado el ministro de Salud respecto al apoyo a los médicos que se encuentran en una situación crítica y que pueden recibir un trato diferenciado, eso es de conocimiento público. No estamos de acuerdo con la opinión emitida por el ministro, y en estos días que han pasado no habido ningún cambio sobre lo dicho. Lo segundo es acerca de las decisiones que se han tomado sobre el manejo de equipos biomédicos de las UCI en el Hospital Dos de Mayo. Yo soy miembro de este hospital y trabajo en el área de Cuidados Intensivos. Tenemos un gran número de pacientes que acuden al hospital Dos de Mayo y que merecen una atención oportuna y adecuada, pero ahora solo estamos trabajando con seis camas UCI y tenemos más de 40 camas inoperativas; el Minsa ha hecho nada o poco para poder emplearlas. Por estos motivos presenté mi carta de renuncia y es una manera de señalar que no estamos de acuerdo con todas las actitudes que están tomando las autoridades respecto a esta pandemia.

¿El Gobierno ha sido receptivo en cuanto a las recomendaciones técnicas dadas por los expertos? Se han emitido normativas que, a pesar de haber sido discutidas en la mesa de trabajo y haber llegado a una conclusión, salen de una manera distinta cuando son publicadas. Esa también ha sido una observación de varios integrantes de este comité de expertos. En algunos casos sí hubo correcciones.

¿Se reunió con el Comando COVID-19 que dirige Pilar Mazzetti? Como Sociedad, hemos ido a conversar con la doctora Mazzetti, a fin de sentar bases y poder ponernos a su disposición. También para poder aclarar lo que son las camas UCI, pues habían dos versiones: las de ellos y la nuestra. (...) Hemos tenido reuniones virtuales para evaluar normas técnicas, pero hace cerca de dos o tres semanas que no nos hemos reunido.

Ha dicho que se sintieron afectado por las declaraciones del ministro Zamora, ¿cree debe dar un paso al costado como exigió el Colegio Médico? Creo que sus actitudes no ayudan a formar un grupo sólido y sentirnos representados por una máxima autoridad, que no ha tenido actitudes propias de protección a los médicos que trabajamos en la primera línea. No queremos una atención distinta, pero estamos al frente y necesitamos estar respaldados por nuestra máxima autoridad para que cuando tengamos alguna complicación podamos ser atendidos de manera inmediata. No solo por el hecho de que seamos médicos, sino porque somos muy pocos. Eso deben tenerlo en cuenta, somos un 30% los que enfrentamos la pandemia.

¿Apoya el pedido del gremio sobre la renuncia del ministro? Estamos viendo mucha soberbia por parte de él (Zamora). Creo que hay otras personas que podrían hacerlo mejor, mi punto de vista es ese. Hay médicos epidemiólogos de gran prestigio que podrían tener un rol muy importante en esta pandemia, estaríamos mejor dirigidos por otras personas que tienen un poco más de llegada a todo el persona del salud (...). Yo sí me sumo a la propuesta del Colegio Médico de solicitar la renuncia del ministro de Salud.

¿Qué le espera al Perú tras epidemia del COVID-19? Es muy difícil emitir una opinión, este virus es tan cambiante, no es el que pensábamos. Va cambiar la manera de trato, el distanciamiento, vamos a vivir pendientes de no tener infecciones, vamos a entrar todos en un estrés emocional porque vamos a estar muy pendientes de nuestra salud. Un dolor de cabeza, un dolor de garganta, para todos va a ser COVID-19. La población va a ser afectada sumamente a nivel emocional y psicológico. Va a pasar mucho tiempo para poder superar esto y vamos a tener que convivir con este virus.