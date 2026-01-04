El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Rafael Félix Hilario Guido (41), el sujeto sindicado de rociar y gasolina y prender fuego a su pareja, en Barrios Altos, durante la última noche de Navidad.

La medida fue dictaminada a pedido de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Tercer Despacho), que apunta al delito de feminicidio en grado de tentativa .

La acción entrará en vigencia cuando el investigado sea dado de alta del hospital Guillermo Almenara donde permanece internado, bajo custodia policial, por una serie de quemaduras sufridas durante el ataque.

Apenas salga del centro hospitalario, el sujeto será puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para su clasificación e internamiento en un establecimiento penitenciario, señaló la Fiscalía.

La investigación preliminar es dirigida por la fiscal provincial Giannina Luna Gamarra, informó el Ministerio Público en la víspera.

Contexto

La víctima del ataque, identificada como Gisela Ortega Quispe (37), fue golpeada en la cabeza con una botella y rociada con gasolina frente a sus dos hijos de 9 y 6 años, denunciaron los familiares. Finalmente, Hilario Guido le prendió fuego para acabar con la vida de la mujer.

Instantes después, el agresor se dio a la fuga y fue ubicado tras dos días de búsqueda.

No era la primera vez que Ortega Quispe era víctima de episodios de violencia, denunciaron sus allegados, que exigieron a las autoridades emitir una sentencia ejemplar contra el acusado.

Al cierre de esta edición, la situación de la mujer seguía siendo muy delicada, según lo informado por los especialistas del centro hospitalario.

Estado

Ortega Quispe sufrió quemaduras en el 27% de su cuerpo. Se mantiene con soporte ventilatorio en la UCI del Hospital Loayza.