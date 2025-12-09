Los propietarios de una ferretería en Villa El Salvador, optaron por cerrar su negocio luego de sufrir un atentado cometido por una banda de extorsionadores.

Según información de RPP, sujetos aún no identificados llegaron hasta el local situado cerca de la avenida Juan Velasco Alvarado y, tras ello, rociaron combustible para luego prender fuego en la fachada.

Aunque el atentado no dejó heridos ni víctimas mortales, el temor se apoderó de los dueños de la ferretería, quienes finalmente decidieron cerrar el negocio.

Los delincuentes habrían demandado a los empresarios el pago de 30 mil soles a cambio de permitirles trabajar en paz.

Dicho medio dialogó con los trabajadores de la ferretería, quienes expresaron su preocupación, pues el cierre del local los ha dejado sin su principal fuente de ingresos.

“Han quemado el letrero de la puerta, por eso es que han cerrado. Hasta donde tengo entendido, ha sido por eso que han cerrado. No sabemos qué hacer”, comentó una mujer.

“Nosotros somos trabajadores; pero, igual, al cerrarse el negocio, nosotros nos quedamos sin trabajo. Y no hay cómo, y los trabajos ahorita están bien escasos”, agregó.