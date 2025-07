El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, envió una carta notarial al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en respuesta a sus declaraciones públicas.

En el documento, el burgomaestre sostuvo que no se retractará de sus afirmaciones, al considerar que no son difamatorias ni falsas.

Según la misiva, López Aliaga señaló que el ministro se reunió con él en tres oportunidades, dos de ellas en su oficina privada en Miraflores, acompañado por un periodista.

En esos encuentros, Sandoval habría solicitado respaldo político para un eventual cargo en un gobierno liderado por Renovación Popular.

Además, el alcalde afirmó que, alrededor del 20 de mayo de 2024, el titular del MTC buscó el apoyo de su partido para mantenerse en el cargo, tras las denuncias de violencia familiar que lo involucraron.

López Aliaga aclaró que ninguna de las reuniones estuvo relacionada con el proyecto ferroviario, tema central del conflicto entre ambas autoridades.

A través de su cuenta oficial en X, el alcalde calificó a Sandoval como “difamador e incapaz”, y lo describió como una “cuota política de César Acuña” dentro del gobierno.

Reiteró que no rectificará sus declaraciones, pues, según dijo, no afectaron el honor ni la reputación del ministro. “No corresponde que me rectifique de los hechos expuestos”, escribió.

CARTA NOTARIAL PARA “MINISTRO” DIFAMADOR E INCAPAZ, LA “CUOTA” DE ACUÑA PARA MANTENER GOBIERNO DE DINA BOLUARTE..! pic.twitter.com/7CPBQjVYhq — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) July 25, 2025