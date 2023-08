El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (RLA), retomó la escena pública con un mensaje en el Palacio Municipal, abordando el estancamiento en las conversaciones con el fondo canadiense Brookfield, importante accionista de la concesionaria Rutas de Lima. El alcalde resaltó que la actual situación de la empresa se debe a un “arbitraje corrupto” y anunció que habían presentado una propuesta económica para solventar la situación.

“ Yo pensé llegar a una solución el día de hoy. Hemos hecho una propuesta económica, pero creo que es suficiente para poder pagarle una compensación suficiente y que la empresa se largue del país ”, indicó enérgicamente el burgomaestre en relación al fondo Brookfield

“ Es imposible que tres meses después venga esta empresa Brookfield a comprar el 53% a un valor absurdo”, sostuvo RLA. “Le hemos hecho una oferta económica el día de hoy. Creo que es suficiente (...). Hemos encontrado mecanismos para devolverle ‘su dinero’ y pagar una compensación. Mejor tener un acuerdo bilateral ”, aclaró el alcalde de Lima.

El alcalde subrayó que el contrato de concesión de los peajes de Rutas de Lima contenía cláusulas de caducidad tanto unilateral como bilateral, pero manifestó que la Municipalidad de Lima tenía la esperanza de alcanzar un acuerdo extrajudicial que pudiera contar con la validación de un tribunal ad hoc.

Rafael López Aliaga también se refirió a las negociaciones en torno a los peajes de Rutas de Lima, donde acusó de corrupta a la empresa Odebrecht, asegurando que los peajes representan una carga para los más desfavorecidos de la capital.

“ Partimos de un contrato corrupto, que dentro de él hay cláusulas arbitrales, corruptas también, pactadas para perder siempre y vemos que el fin de ese acto es corrupto también. Que pague el peaje la gente más pobre de Lima para remesar dineros a Brasil ”, indicó.

“ En mayo de 2013 hay un primer acto que a mí me llama mucho la atención. Odebrecht, compañía de porquería, declarada corrupta por ella misma en todo el mundo, que le hace daño al Perú. Yo no llamo a esto Rutas de Lima, lo llamo ‘Ratas de Lima’, que ese es el nombre que le he puesto a ese proyecto ”, agregó.

En su intervención, también expuso cómo la presencia de Odebrecht en el país ha tenido consecuencias negativas, ya que otras constructoras evitan ingresar a Perú debido a ello. “ Hay constructoras serias en Brasil mismo, Inglaterra, Alemania, Japón, que no vienen al Perú porque está Odebrecht, me lo han dicho, ‘Perú es la chacra de Odebrecht, no vamos a concursar, a perder nuestro tiempo porque hay un delincuente en ese país ’”, indicó.

López Aliaga regresó después de varias semanas de “ausencia” desde mediados de julio, cuando fue objeto de críticas por no cumplir la promesa de eliminar los peajes en Puente Piedra.