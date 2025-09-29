El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, propuso al Congreso que aprueben una medida para reducir la cantidad de ministerios en el Ejecutivo, con el objetivo de tener mayor presupuesto para las obras de infraestructura en el Perú.

Refirió que podría darse una fusión de ministerios, pues consideró que 18 ministerios no es “normal” y por lo menos se debe eliminar a 6, a fin de contar con el presupuesto anual para los gobiernos regionales y locales.

“Estoy también planteándole al Congreso de la República, en este presupuesto que se va a aprobar (la Ley de Presupuesto del 2026), que haya, por lo menos, la propuesta de hacer una fusión de ministerios porque hay mucha gente, hay mucho ministerio en el Perú. 18 ministerios no es normal. Bajar a seis ministerios para eliminar las órdenes de servicio, eliminar un montón de gente que no trabaja. Que esa plata vaya a infraestructura”, sostuvo López Aliaga durante un festival vecinal en el Parque Casablanca, en San Juan de Lurigancho.

Además, señaló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, debería invertir en inteligencia policial para combatir la delincuencia, especialmente el crimen organizado que ha ganado terreno en el país.

“Usted tiene una deuda tremenda con el Perú (...) 8 a 9 muertos por día porque no invierte en inteligencia“, apuntó.

La autoridad criticó el presupuesto destinado a Petroperú, cuando los casos de extorsión, sicariatos, cobro de cupos y más delitos, se incrementan a nivel nacional.