El recorrido del Señor de los Milagros 2025 contará con seis procesiones en Lima y Callao, incluyendo una visita al puerto chalaco tras 22 años de ausencia.

La primera salida será el sábado 4 de octubre , cuando la imagen recorrerá la Av. Tacna, Av. Emancipación, Jr. Chancay y Jr. Conde de Superunda, para retornar al Santuario de las Nazarenas. Ese mismo día se realizará la “levantada mundial” de andas, transmitida en vivo desde distintas ciudades del mundo.

El sábado 18 de octubre , el Cristo Moreno ingresará a la Plaza Mayor de Lima para recibir homenajes en la Municipalidad, Palacio de Gobierno, Palacio Arzobispal y el Congreso. Luego seguirá por Jr. Junín, Jr. Huanta, Jr. Ancash y Jr. Maynas, hasta llegar a la Iglesia del Carmen, donde pernoctará.

El domingo 19 de octubre, saldrá nuevamente del Santuario recorriendo la Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Jr. Cañete y Av. Alfonso Ugarte, ingresando al Hospital Loayza. Continuará por Av. Venezuela, visitará la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados y retornará por Jr. Mariano Moreno, Jr. Recuay, Jr. Loreto, Av. Bolivia y Av. Garcilaso de la Vega, hasta volver al Santuario.

El domingo 26 de octubre, se realizará la procesión en el Callao con el Nazareno Móvil. El recorrido será por Av. Tacna, Av. Nicolás de Piérola, Av. Óscar R. Benavides, Av. Tingo María, Av. Mariano H. Cornejo, Av. Universitaria, Av. La Marina y Av. Guardia Chalaca, hasta llegar a Av. Sáenz Peña y Av. Pacífico, donde se celebrará una misa. Luego retornará por la misma ruta hacia el Santuario de las Nazarenas.

El martes 28 de octubre se repetirá el recorrido del día 19, con visita al Hospital Loayza e Iglesia de Desamparados, y el sábado 1 de noviembre culminará con un trayecto más breve por Av. Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay, Av. Emancipación y Av. Tacna, finalizando en el Convento de las Nazarenas.

Además, el Arzobispado informó que todos los días de octubre habrá misas en el Santuario desde las 6:00 am hasta las 9:00 pm, el rezo del Rosario a las 6:30 pm y confesiones desde las 8:00 am. También se retomarán las Meditaciones Nocturnas a las 10:00 pm, transmitidas en línea.