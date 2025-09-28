La muerte rondó. Por fallas mecánicas el vehículo particular que trasladaba a la Orquesta Sociedad Hermanos Fabián de Jauja volcó y los músicos vieron la muere de cerca.

Eran aproximadamente las 4:30 de la tarde y ya estaban cerca a su destino Tarma donde tenían que amenizar una fiesta de cumpleaños de 50 años. Sin embargo, sufrieron el percance en la Carretera Central Tarma- Jauja a la altura del Centro Poblado de Tarmatambo.

El vehículo volcó dejando 12 heridos, algunos de gravedad. De inmediato llegaron tres ambulancias, policías para auxiliar a los heridos quienes fueron trasladados al hospital Félix Mayorca Soto de Tarma.

SUSTO

El viernes, la orquesta había animado la fiesta tunantera de la Asociación Virgen de las Mercedes en el anexo de Umuto – El Tambo en Huancayo y se dirigían a Tarma para los animar una fiesta de 50 años, cuando se produjo el accidente.

Entre los heridos se encuentran el director de la orquesta Javier Fabian Camarena, los músicos y otros acompañantes: Eleazar Osorio Esteban (52), Heiden Chancho Camarena, Brayan Salazar Gonzalo (28), Anthony Tacos Flores, Ronald Díaz Trujillo (33), Julio Monje Álvarez (41), Franco de la Cruz Vargas (26), Wilmar Ñaupari Lino, Javier Fabián Camarena (51), Julio Davila Álvarez, Migdal Casimiro Gamarra, Brayan Salazar Gonzales, Ronald Diaz Trujillo.

Varias orquestas se solidarizaron con la Orquesta Folklórica “Sociedad Hermanos Fabián”, tras conocer del accidente de tránsito en Tarmatambo.