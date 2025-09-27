El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a un grupo de titulares de Estado, viajó a la provincia de Putumayo, en Loreto, para dar inicio a la Comisión multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Territorial de esta zona del país.

La Presidencia del Consejo de Ministros informó en su cuenta oficial de X que las autoridades se trasladaron hasta San Antonio de El Estrecho como parte de este proceso de instalación.

Entre los integrantes de la comitiva se encuentran los ministros de Defensa, Walter Astudillo; del Interior, Carlos Malaver; de Educación, Morgan Quero; de Energía y Minas, Jorge Montero; y del Ambiente, Juan Carlos Castro.

Cabe mencionar que también participa la congresista Karol Paredes y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda.