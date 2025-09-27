Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno, alias “el Monstruo”, afrontaría arresto domiciliario en Ica.

Detenida en un megaoperativo el 3 de junio, la mujer enfrenta cargos por integrar la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

Tras la negativa inicial de que cumpla la medida en una vivienda de Carabayllo —atacada con explosivos hace un mes—, la solicitud fue desestimada y se planteó una nueva dirección para su detención.

Martina Hernández cumpliría arresto domiciliario en el asentamiento humano Ana Jara Velásquez, en la región Ica, según un oficio del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado de Piedra Ventanilla al que accedió Canal N.

La Dirección de Seguridad de Establecimientos Penales de Ica recibió la notificación para ejecutar la medida; no obstante, vecinos de la zona aseguraron no conocer a la mujer ni haber sido informados sobre algún mandato judicial en su contra, de acuerdo con dicho medio en mención.

Las autoridades informaron que Martina Hernández afronta una orden de arresto domiciliario por 36 meses, dictada tras el hallazgo de cartuchos de dinamita en la vivienda donde residía y por su presunta pertenencia a la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

Erick Moreno, actualmente detenido, sería el cabecilla de dicha organización; no obstante, su madre, Martina Hernández, ha declarado: “El hecho de ser su madre no quiere decir que sea yo también de sus cosas”.

La investigada continúa en la carceleta del Callao, a la espera de un informe policial especializado que determine si la vivienda propuesta reúne los requisitos para ejecutar la medida.