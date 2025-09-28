La Policía Nacional del Perú (PNP) ha puesto en funcionamiento un sistema de reconocimiento facial con inteligencia artificial en las cámaras de videovigilancia de la Central de Emergencia 105, con el objetivo de fortalecer la seguridad durante las manifestaciones previstas en el Cercado de Lima.

El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, detalló que esta herramienta tecnológica, denominada IREX, permitirá identificar a quienes participen en actos de vandalismo o intenten generar violencia durante las marchas.

“Este nuevo sistema de videovigilancia inteligente (…) ayudará a controlar de manera exacta los intentos de generar violencia en las marchas, ya que permitirá intervenir de manera directa a quienes provoquen desmanes o ataquen a las fuerzas del orden”, afirmó a Andina.

Actualmente, se dispone de 177 cámaras de videovigilancia con el sistema IREX distribuidas en puntos estratégicos de Lima Metropolitana.

#Lima 📹🚔 | La @PoliciaPeru integra a la Central de Emergencia 105 más de 3000 cámaras municipales.

Con el moderno sistema de videovigilancia inteligente IREX se realizará lectura de placas, conteo de personas y reconocimiento facial y de objetos.

𝐓𝐞𝐜𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠í𝐚 𝐚𝐥… pic.twitter.com/R5i6eeOIZz — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 27, 2025

Estas han sido ubicadas principalmente en el centro de la capital, donde se espera la concentración de manifestantes convocados por diferentes colectivos sociales y gremios de transportistas.

El mecanismo funciona a través del monitoreo en tiempo real desde la Central de Emergencia 105. Los operadores podrán advertir de inmediato incidentes violentos y, gracias al reconocimiento facial, identificar a los presuntos responsables.

Una vez registrados los actos vandálicos, la alerta se transmite a los agentes desplegados en la zona para que procedan con la intervención.