La protesta realizada este sábado en el Centro Histórico de Lima contra el Gobierno, el Congreso y la inseguridad ciudadana dejó un saldo de 18 heridos, según informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Entre los afectados se encuentran un periodista y una brigadista que participaban en la movilización.

La CNDDHH denunció públicamente el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP), a la que atribuyó un uso desmedido de la fuerza. A través de un comunicado difundido en la red social X, el colectivo calificó de represión los enfrentamientos registrados y exigió poner fin a estas prácticas.

“Protestar es un derecho, no un delito”, señaló. Asimismo, solicitó la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos para que supervise las manifestaciones y garantice la seguridad de los ciudadanos que expresan su rechazo a la extorsión y al sicariato.

Durante la jornada de protesta social del 27 de septiembre registramos 18 personas heridas, entre ellas un periodista y una brigadista.



Condenamos la represión policial y exigimos el cese de las agresiones.



El organismo también acusó a los agentes policiales de emplear indiscriminadamente bombas lacrimógenas, lo que, advirtió, constituye una vulneración al derecho a la protesta pacífica contemplado en la Constitución y en convenios internacionales.

Condenamos la agresión de la @PoliciaPeru contra un adulto mayor presente en la manifestación.



Desde la PNP, en tanto, se informó que uno de sus miembros resultó herido tras ser alcanzado por una bomba molotov. El efectivo sufrió quemaduras de primer grado y fue trasladado a un centro de salud para recibir tratamiento especializado.

La manifestación fue convocada por gremios de transporte público y agrupaciones juveniles identificadas como parte de la “Generación Z”.

Los participantes recorrieron distintas calles del centro limeño con demandas centradas en mayor seguridad frente al incremento de la criminalidad, el rechazo a la reforma del sistema de pensiones en debate en el Congreso y pedidos de justicia para las víctimas de las protestas sociales registradas entre 2022 y 2023.

Los momentos de mayor tensión se produjeron cuando un grupo de manifestantes intentó llegar hasta la sede del Parlamento, en la avenida Abancay.

También se reportaron incidentes en vías aledañas como la avenida Nicolás de Piérola, el jirón Carabaya y el jirón de la Unión, donde se registraron enfrentamientos y dispersión con gases lacrimógenos.