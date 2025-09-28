Marcha contra extorsiones deja varios heridos, entre ellos un policía con quemaduras tras enfrentamientos (FOTOS)
La Policía Nacional del Perú informó que un agente sufrió quemaduras de primer grado a causa de una bomba molotov durante la marcha convocada por diversos colectivos en rechazo al gobierno de Dina Boluarte por la ola de extorsiones. Entre los afectados también figura un joven de 27 años con lesiones en el rostro; así como una mujer y un adulto mayor. (Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec)