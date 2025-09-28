1de 21
A través de las redes sociales, la PNP informó que un efectivo sufrió quemaduras de primer grado.
Herido

A través de las redes sociales, la PNP informó que un efectivo sufrió quemaduras de primer grado.

2de 21
Se precisó que se le viene dando las atenciones médicas correspondientes para su recuperación.
Enfrentamientos en marcha contra el gobierno

Se precisó que se le viene dando las atenciones médicas correspondientes para su recuperación.

3de 21
Transportistas se suman a protesta juvenil
Transportistas se suman a protesta juvenil

4de 21
Protesta ante ola de extorsiones
Protesta ante ola de extorsiones

5de 21
Protesta en Lima
Protesta en Lima

6de 21
Enfrentamientos en marcha contra el gobierno
Enfrentamientos en marcha contra el gobierno

7de 21
Rechazan inacción del gobierno contra ola de extorsiones
Rechazan inacción del gobierno contra ola de extorsiones

8de 21
Heridos deja enfrentamiento entre manifestantes y la Policía
Heridos deja enfrentamiento entre manifestantes y la Policía

9de 21
PNP
PNP

10de 21
La PNP tuvo que hacer usó de bombas lacrimógenas y perdigones.
‘Generación Z’ y transportistas marchan juntos para exigir seguridad

La PNP tuvo que hacer usó de bombas lacrimógenas y perdigones.

11de 21
Marcha del 27 de setiembre
Marcha del 27 de setiembre

12de 21
Manifestación contra Dina Boluarte y el Parlamento termina con heridos
Manifestación contra Dina Boluarte y el Parlamento termina con heridos

13de 21
Marcha contra extorsiones deja heridos
Marcha contra extorsiones deja heridos

14de 21
Marcha contra extorsiones
Marcha contra extorsiones

15de 21
Protesta en Lima
Protesta en Lima

16de 21
Marcha contra ola de extorsiones
Marcha contra ola de extorsiones

17de 21
Ciudadanos protestan contra el Gobierno y el Congreso
Ciudadanos protestan contra el Gobierno y el Congreso

18de 21
Movilización en la capital contra la inseguridad
Movilización en la capital contra la inseguridad

19de 21
Manifestación contra Dina Boluarte y el Parlamento termina con heridos
Manifestación contra Dina Boluarte y el Parlamento termina con heridos

20de 21
Enfrentamientos en marcha contra el gobierno
Enfrentamientos en marcha contra el gobierno

21de 21
Marcha contra extorsiones
Marcha contra extorsiones

TAGS RELACIONADOS