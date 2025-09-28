La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario tras la difusión de un video en redes sociales que muestra un presunto uso arbitrario de la fuerza durante las manifestaciones desarrolladas el sábado 27 de septiembre en Lima.

Según informó la institución, el proceso busca esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Además, precisó que “toda la información recabada será puesta en conocimiento del Ministerio Público, en el marco de sus competencias legales”.

El incidente que motivó la investigación se produjo durante la protesta convocada contra el Gobierno, el Congreso y la inseguridad ciudadana.

En medio de la movilización, un hombre de aproximadamente 65 años recibió el impacto de una vara policial en el rostro, a la altura de la ceja, lo que le provocó un sangrado inmediato. El ciudadano fue atendido en el lugar por brigadistas voluntarios, quienes le brindaron los primeros auxilios tras la agresión.

Ante este hecho, la PNP exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones durante las movilizaciones, especialmente en el cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.

La institución recomendó no llevar adultos mayores ni menores de edad a este tipo de concentraciones, con el fin de reducir el riesgo de que se vean afectados en contextos de tensión o enfrentamientos.

#PNPInforma 📢| Ante un video difundido en redes sociales donde se muestra un presunto uso arbitrario de la fuerza, durante las manifestaciones en Lima el 27SET2025, Inspectoría General iniciará el procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y determinar… pic.twitter.com/ZO6q8xXtSA — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 28, 2025