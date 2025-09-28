La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP) anunció el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario tras la difusión de un video en redes sociales que muestra un presunto uso arbitrario de la fuerza durante las manifestaciones desarrolladas el sábado 27 de septiembre en Lima.
Según informó la institución, el proceso busca esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Además, precisó que “toda la información recabada será puesta en conocimiento del Ministerio Público, en el marco de sus competencias legales”.
El incidente que motivó la investigación se produjo durante la protesta convocada contra el Gobierno, el Congreso y la inseguridad ciudadana.
En medio de la movilización, un hombre de aproximadamente 65 años recibió el impacto de una vara policial en el rostro, a la altura de la ceja, lo que le provocó un sangrado inmediato. El ciudadano fue atendido en el lugar por brigadistas voluntarios, quienes le brindaron los primeros auxilios tras la agresión.
Ante este hecho, la PNP exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones durante las movilizaciones, especialmente en el cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.
La institución recomendó no llevar adultos mayores ni menores de edad a este tipo de concentraciones, con el fin de reducir el riesgo de que se vean afectados en contextos de tensión o enfrentamientos.
TE PUEDE INTERESAR
- Expolicía asegura que Santiváñez lo botó por buscar a alias “El Monstruo”
- Tarma: músicos ven la muerte de cerca
- “Hay niveles de corrupción e impunidad grandes en la Policía”
- En latas de pintura metían cocaína al penal de Huancayo
- Miles marcharon en Argentina exigiendo justicia para las víctimas de triple feminicidio