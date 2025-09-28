En las últimas horas, ha circulado un audio en el que Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, dirige una amenaza directa contra la reconocida orquesta Agua Marina. El investigado, quien fue capturado en Paraguay, operaba desde fuera del país a la cabeza de su organización criminal.

En la grabación, el presunto delincuente insiste que en que ningún evento en Lima Norte puede llevarse a cabo sin su aprobación.

"Le saluda El Monstruo del Cono Norte. Voy a ser decisivo con mis palabras y espero obtener una respuesta coherente de su parte. Para que tenga conocimiento, Lima Norte lo estoy manejando yo. Yo estoy manejando Lima Norte. Las personas que hace meses atrás le daban seguridad, ya no están. Algunos están bajo su cama, otros bajo tierra y el otro señor ya usted sabe dónde está y yo sigo limpiando mi cancha”, expresó.

Además, Erick Moreno, advierte que Carabayllo tiene dueño y los acuerdos para hacer eventos se realizan bajo coordinación con una tercera persona.

“Yo, con todo respeto, lo invito a coordinar con mi coordinador y queden en algo específico para ver de qué manera se va a trabajar”, apuntó.

En varios pasajes del audio, el presunto extorsionador descalifica a su rival conocido como “Jorobado”, asegurando que ya ha sido “sacado de circulación”.

Las investigaciones coinciden con investigaciones que apuntan a que la red criminal dirigida por Moreno llegó a extorsionar a más de 50 empresas, incluyendo compañías de transporte en Lima Norte.