Agentes de la Policía Nacional del Perú y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú reanudó la mañana de este sábado 21 de febrero la búsqueda del suboficial segundo PNP Patrick Ospina Orihuela, quien ayer fue arrastrado por la fuerte corriente del río Rímac mientras intentaba rescatar a un perrito a punto de ahogarse.

Para ello, las autoridades indicaron que se ha formado un comando unificado de rescate con la participación de la PNP, bomberos, Ministerio de Salud (Minsa), SAMU, Municipalidad de Lima y Línea Amarilla.

En la víspera, drones de los bomberos barrieron el río desde el punto de la emergencia hasta su desembocadura, coordinando con la Marina de Guerra, la PNP y la Policía Aérea, con el objetivo de localizar al efectivo desaparecido.

Puente del Ejército

Las operaciones se concentran en el puente del Ejército, zona señalada por vecinos como de posible ubicación del policía.

Según la PNP, esta área presenta una geografía agreste y de difícil acceso en temporada de seca, sin lluvias, lo que la hace pensar que en ella podría hallarse el efectivo desaparecido.

Patrick Ospina, es calificado como un “héroe” tras su su intento por salvar al animalito. El valiente policía y bombero, sigue siendo intensamente buscado por las autoridades, que mantienen la esperanza de encontrarlo con vida.