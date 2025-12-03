El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, confirmó que la comuna limeña está plenamente preparada para asumir la gestión y el mantenimiento de la vía, ante la incertidumbre ocasionada por las “marchas y contramarchas del cierre de la concesionaria Rutas de Lima (RDL)”, responsable de la Panamericana Sur.

Mediante un comunicado, la Municipalidad de Lima informó que, durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio Municipal, el burgomaestre, junto a su equipo técnico, explicó que la comuna tiene un Plan Operativo Activado que permite ofrecer servicios de buena fe y de manera inmediata, en beneficio del interés público de los vecinos.

El burgomaestre precisó que, mientras el contrato de concesión continúe vigente, no existe un sustento legal que permita la entrega de las vías de manera pacífica ni mediante acuerdo.

Del mismo modo, afirmó que la actuación de Rutas de Lima refleja “absoluta mala fe”, pues ha postergado su retiro sin establecer una fecha concreta, lo que pone en peligro la seguridad vial de los usuarios y deja en evidencia su incumplimiento del contrato de concesión.

Además, comunicó que la Municipalidad de Lima notificó a la empresa sobre el incumplimiento del contrato, luego de iniciar el proceso de disolución y liquidación, otorgándole un plazo de 60 días.

“Por ello, enfatizó, se le exhorta a cumplirlo respondiendo a esta imputación válida y sustentada, para que la MML asuma la prestación del servicio”, indica el comunicado.

El alcalde añadió que las reuniones entre los representantes del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) y Rutas de Lima responden exclusivamente a labores de supervisión previstas en el contrato, y que estas “continuarán realizándose bajo protesto”.

Reggiardo subrayó además que, de acuerdo con la supervisión efectuada, la empresa concesionaria habría registrado ingresos que superan los 1,200 millones de dólares.

Para concluir, el alcalde destacó que la municipalidad podrá operar la vía en el momento en que Rutas de Lima concrete formalmente su retiro.