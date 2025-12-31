Con la llegada del verano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, anunció el retorno del servicio especial playero del Metropolitano.

Desde el jueves 1 de enero, los usuarios podrán trasladarse hasta la playa Agua Dulce utilizando los buses alimentadores del Metropolitano, partiendo desde el sur de la capital.

Días y horarios de operación

Este servicio funcionará de manera regular los sábados y domingos durante toda la temporada de verano. De forma excepcional, también operará los días jueves 1 y viernes 2 de enero, feriados por las celebraciones de Año Nuevo.

Los buses saldrán desde el embarque n.° 16 del terminal Matellini y recorrerán la avenida Huaylas hasta llegar directamente a la playa.

Ida: de 10:00 a. m. a 6:30 p. m.

de 10:00 a. m. a 6:30 p. m. Retorno: de 10:30 a. m. a 7:00 p. m.

Tarifa integrada y condiciones

La ATU informó que la tarifa será integrada, lo que permitirá a los usuarios movilizarse desde el norte de Lima, a través de rutas alimentadoras, o desde el terminal Chimpu Ocllo, hasta Chorrillos pagando un solo pasaje.

💳 Tarifa general: S/ 3.50

🎟️ Medio pasaje: S/ 1.75

El pago se realizará con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass. Para acceder a la tarifa integrada, cada usuario debe contar con su propia tarjeta, ya que el beneficio solo se aplica al primer pasajero al momento del transbordo. El tiempo máximo para realizar la conexión es de dos horas.

Paraderos y cifras del servicio

La ATU precisó que en las playas Agua Dulce y Pescadores se cuenta con paraderos autorizados para el servicio de taxi independiente, con el fin de mejorar el orden y la seguridad vial.

Durante la temporada de verano 2025, entre enero y marzo, el servicio especial playero del Metropolitano movilizó a más de 27 000 usuarios, lo que refleja la alta demanda de este transporte hacia las playas del sur de Lima.

La entidad reiteró su compromiso de continuar brindando a limeños y chalacos un servicio de transporte público eficiente y seguro durante la temporada de verano.