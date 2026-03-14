Este sábado, decenas de ciudadanos llegaron desde las primeras horas de la madrugada a la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores con el propósito de realizar trámites o recoger su Documento Nacional de Identidad. Al arribar al local encontraron el portón cerrado y únicamente personal de vigilancia en la entrada, sin funcionarios que brindaran información oficial sobre la situación.

Los usuarios relataron a Canal N haber llegado alrededor de las 4:00 de la mañana anticipando una jornada de atención regular durante el sábado. La sorpresa fue mayúscula al enterarse por parte del personal de seguridad que no habría servicio durante toda la jornada.

La molestia entre los ciudadanos se intensificó al constatar que la cuenta oficial de RENIEC en redes sociales indicaba que la sede atendería ese día desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde. Nadie recibió comunicación previa sobre la cancelación del servicio mediante los canales digitales institucionales.

El personal de seguridad informó a los ciudadanos congregados que la paralización respondía a trabajos de mantenimiento en el piso del primer nivel del establecimiento. Sin embargo varios usuarios señalaron que existían otras áreas disponibles dentro del local que podrían haberse habilitado para continuar con la atención al público.

Los ciudadanos perjudicados subrayaron que necesitan el DNI con urgencia para cumplir compromisos personales impostergables. Entre los casos más frecuentes mencionaron gestiones bancarias pendientes y procedimientos administrativos que exigen obligatoriamente la presentación del documento de identidad vigente.

La situación no fue aislada ya que durante la semana se reportaron escenas similares en otras sedes de la institución en diferentes puntos de Lima. Los ciudadanos exigen que RENIEC implemente mecanismos de notificación digital anticipada para evitar que situaciones como esta continúen afectando a la población.