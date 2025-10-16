El alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al presidente de la República, José Jerí, ordenar el cierre del centro histórico ante la posibilidad de nuevas manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso.

Reggiardo recordó que la medida está amparada en la ordenanza aprobada por el Concejo Metropolitano en febrero de 2023, que declara intangible el área para concentraciones que pongan en riesgo la seguridad o la salud pública.

“Le pido de manera muy cordial al presidente de la República (...) que disponga un operativo, un marco policial correspondiente para que se cierre el centro de la ciudad hasta que se retome el control”, expresó el burgomaestre.

La autoridad municipal advirtió que se prepara una nueva movilización y que el objetivo es evitar más pérdidas humanas.

“Usted, señor presidente, está por encima de todas las instituciones del Estado, emita una postura clara respecto a lo que está pasando en el centro de la ciudad”, enfatizó.

Reggiardo también informó que los daños ocasionados por las recientes protestas ascienden a S/100 millones, según un informe preliminar.