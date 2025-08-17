La Policía Nacional logró rescatar a 30 mujeres que estaban en manos de una organización criminal dedicada a la trata de personas, que operaba en Lima norte.

El rescate se produjo durante un operativo ejecutado en el distrito de Puente Piedra, con la participación del Ministerio Público.

Entre las mujeres liberadas se encuentran ciudadanas peruanas y extranjeras; quienes, según la investigación fiscal, fueron captadas en situación de vulnerabilidad.

El operativo en cuestión fue desplegado en tres locales nocturnos del distrito, uno de ellos propiedad de Miguel Sánchez (50) quien, según los registros policiales, registra antecedentes por proxenetismo y trata de personas.

En tanto, la Municipalidad de Puente Piedra informó que previamente había clausurado el referido local; sin embargo, este continuaba funcionando ilegalmente.

Los sujetos permanecen detenidos y bajo investigación preliminar, mientras se define su situación legal. En tanto, las autoridades dispusieron que las mujeres rescatadas reciban atención especializada. Entre enero y junio de 2025 se registraron 942 denuncias por trata.