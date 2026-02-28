Lo que debía ser una jornada de entrenamiento rutinario terminó convirtiéndose en una tarde de terror para un grupo de adolescentes en el litoral norte de Lima. Seis alumnos de la academia prepolicial Marianista, ubicada en Puente Piedra, estuvieron al borde de morir ahogados en la Playa Miramar del distrito de Ancón el viernes 27 de febrero.

Los jóvenes ingresaron al mar como parte de las actividades programadas por su institución educativa. Las corrientes los sorprendieron con una fuerza inusual y los arrastraron rápidamente hacia aguas profundas, generando una situación de pánico entre ellos y los testigos presentes en la orilla.

La alarma se activó de inmediato y los equipos de emergencia se movilizaron sin demora hacia el lugar. Brigadas de salvataje, agentes de serenazgo y unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegaron al punto de la emergencia y trabajaron de forma coordinada para sacar a los menores del agua.

Los seis adolescentes fueron rescatados con vida gracias a la rapidez de la intervención. Sin embargo, tres de ellos mostraron señales más severas de ahogamiento y requirieron atención médica urgente junto al resto del grupo.

Los estudiantes fueron trasladados al Centro Materno Infantil de Ancón para recibir asistencia especializada y quedar en observación. Las autoridades de salud también desplegaron dos ambulancias adicionales desde Los Olivos y San Martín de Porres para reforzar la capacidad de respuesta en la zona.

Tras el rescate, la Policía abrió indagaciones para determinar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos. En un primer momento se reportó que cuatro menores habían sido afectados, pero las investigaciones confirmaron que el número real ascendía a seis.

Algunos testigos del incidente describieron escenas de gran tensión mientras los jóvenes eran empujados por las corrientes mar adentro. Los bañistas coincidieron en que, de no haber sido por la oportuna llegada de los rescatistas, el desenlace habría sido fatal.

El caso generó reacciones en redes sociales y entre los vecinos del distrito, quienes exigieron mayor vigilancia en las playas durante periodos de oleaje intenso. Las autoridades marítimas y la municipalidad local reiteraron la importancia de acatar las indicaciones de los equipos de salvataje y mantenerse alerta ante cualquier señal de peligro en el mar.