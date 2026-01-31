Un operativo policial evitó que un grupo de 25 hombres denominados como ‘Los Malditos del Rímac‘, con un amplio prontuario criminal. Los detenidos intentaban ocupar de manera ilegal un área de 1,300 metros cuadrados en el Mercado Las Flores, ubicado en el distrito del Rímac.

El intento de usurpación se produjo en medio de una prolongada disputa legal entre dos asociaciones de comerciantes que reclaman la propiedad del espacio en cuestión.

Según el testimonio de los comerciantes del mercado, el grupo ingresó de forma violenta al establecimiento portando una mochila que contenía cartuchos de dinamita, lo que generó alarma entre los trabajadores y motivó el llamado inmediato a la Policía Nacional del Perú y a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

Intervención policial

Efectivos de la División de Asuntos Sociales de la PNP respondieron al llamado de auxilio y, tras varias horas de trabajo coordinado, lograron ingresar al local y controlar la situación. Los 25 sujetos fueron reducidos y puestos bajo custodia policial.

Durante la intervención, las autoridades descubrieron que los detenidos tenían extensos antecedentes delictivos, incluyendo homicidio calificado, robo agravado, hurto, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Asuntos Sociales, confirmó que durante el operativo se incautaron hasta ocho cartuchos de dinamita que representaban un peligro inminente para la vida de los comerciantes y transeúntes de la zona.

Hipótesis policial

Las investigaciones preliminares revelaron que a cada uno de los detenidos se les había ofrecido un pago de S/100 diarios a cambio de permanecer en el espacio disputado y mantenerlo bajo control del grupo que los contrató.

Este hallazgo sugiere la existencia de una organización más amplia detrás del intento de usurpación, que habría reclutado a personas con historial criminal para ejecutar la ocupación ilegal del área comercial.​

Los sujetos fueron trasladados a la sede de la División de Asuntos Sociales de la PNP, donde permanecerán bajo custodia mientras continúan las diligencias preliminares y se define su situación legal.

El coronel Montúfar precisó que la acción policial no se realizó debido al litigio legal que data de varios años entre las asociaciones de comerciantes, sino por el peligro concreto e inmediato que representaban los cartuchos de dinamita encontrados en poder de los usurpadores.

“La intervención fue necesaria por el riesgo que significaban los explosivos para la seguridad de los comerciantes y de toda la comunidad del Mercado Las Flores”, señaló el alto mando policial.​

Antecedentes de violencia en el mercado

Los comerciantes del Mercado Las Flores manifestaron que este no es el primer episodio violento que enfrentan en el establecimiento. Según sus testimonios, se han registrado hasta cinco enfrentamientos similares relacionados con la disputa por el control del espacio comercial.

Ante la reiteración de estos incidentes violentos, los comerciantes del Mercado Las Flores han solicitado formalmente la intervención de la Municipalidad del Rímac para que medie en el conflicto y defina de manera clara y definitiva cómo concluirá el litigio entre las asociaciones de comerciantes.