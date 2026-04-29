Un hombre denunció el robo de su camioneta ocurrido la noche del lunes 27 de abril en las inmediaciones de la avenida Tomás Valle, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

De acuerdo a RPP, el vehículo sustraído es una camioneta gris metálico, placa CBG-884, marca Toyota, modelo Hilux 4x2, cuyo propietario es Josué Espinoza, quien se encuentra fuera del país.

Según el testimonio de familiares, el automóvil era conducido por Job Ayala Gutiérrez, quien trasladaba a un pastor evangélico que había llegado desde provincia a Lima con la intención de viajar al extranjero.

Asalto ocurrió cuando se dirigían a una vivienda en Independencia

De acuerdo con la denuncia, en el vehículo viajaban Job Ayala, el pastor evangélico y un menor de edad, quienes se dirigían a una vivienda familiar en el distrito de Independencia.

Durante el trayecto, un automóvil negro les cerró el paso. De este descendieron tres sujetos encapuchados y armados, quienes obligaron a los ocupantes a bajar del vehículo bajo amenazas.

“Vivimos una total pesadilla. Tres delincuentes encapuchados salieron de un auto que nos cerró el paso y nos encañonaron, nos obligaron a tirarnos al piso. En plena avenida Tomás Valle”, relató la hermana del agraviado.

El robo fue registrado por un transeúnte que se encontraba en la zona.

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Pastor perdió vuelo tras robo de documentos

Los delincuentes huyeron con dirección a la Panamericana Norte, llevándose el vehículo junto con los documentos personales que portaba el pastor evangélico.

Debido a la pérdida de estos documentos, el religioso no pudo abordar el vuelo programado para el martes 28 de abril, lo que generó perjuicios adicionales para la víctima.

Posteriormente, el sistema de geolocalización del vehículo indicó que la camioneta se desplazaba de sur a norte por la avenida Alfredo Mendiola, aunque la señal dejó de actualizarse minutos después.

Familia pide apoyo policial para recuperar vehículo

Los familiares del propietario solicitaron la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) para recuperar la camioneta y los documentos sustraídos.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para ubicar el vehículo y dar con la identidad de los responsables del robo.