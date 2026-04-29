Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un arma blanca en el Cercado de Lima, a pocos metros del Palacio de Justicia, en un hecho que generó pánico entre transeúntes y comerciantes.

Según informó la Policía Nacional del Perú (PNP), la agresión ocurrió en la cuadra 1 de la avenida Paseo de la República, en plena vía pública y frente a menores de edad que se encontraban en la zona.

De acuerdo con la información publicada por América Noticias, el atacante apuñaló a la víctima mientras esta se encontraba sentada en una banca y luego la persiguió cuando intentaba huir, hasta que el herido se desvaneció cerca de un puesto de golosinas.

Víctima caminó herida antes de perder el conocimiento

El ataque se habría iniciado tras una aparente gresca en una de las bancas ubicadas frente a la sede judicial, según señalaron testigos a América Noticias.

Un testigo relató que el agresor sacó un cuchillo y atacó al hombre en repetidas ocasiones, sin importar la presencia de niños que jugaban a pocos metros.

La policía indicó que el herido caminó varios metros mientras dejaba rastros de sangre en la vía pública. Tras perder el conocimiento, fue auxiliado por efectivos policiales que lo trasladaron de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece bajo atención médica.

Hasta el momento, el centro médico no ha emitido un reporte oficial sobre el estado de salud del paciente.

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Agresor huyó tras el ataque y es buscado por la policía

Fuentes oficiales señalaron que el atacante aprovechó la confusión generada en el lugar para darse a la fuga una vez que la víctima cayó al suelo.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque, el cual aún no ha sido determinado.

Como parte de las diligencias, se solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima el acceso a las cámaras de videovigilancia del sector con el fin de identificar al agresor y reconstruir su ruta de escape.

Vecinos exigen mayor patrullaje en zona transitada

Vecinos del Cercado de Lima expresaron su preocupación por la falta de patrullaje preventivo en una zona considerada altamente transitada y cercana a instituciones del Estado.

Indicaron que los enfrentamientos y altercados en la avenida Paseo de la República son frecuentes y que la presencia policial resulta insuficiente para prevenir hechos violentos.

Las autoridades esperan que la víctima pueda brindar su testimonio una vez que se estabilice, lo que permitirá avanzar en la identificación del responsable.