El Gobierno dispuso ampliar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao por un plazo de 60 días calendario, con el objetivo de enfrentar la creciente inseguridad ciudadana.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 062-2026-PCM, que entra en vigencia desde el 29 de abril de 2026.

Según la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), que participarán en acciones conjuntas definidas a partir de labores de inteligencia y mapas del delito.

Se mantienen restricciones a derechos constitucionales

Durante el periodo de prórroga, se mantendrán restricciones o suspensiones en determinados derechos constitucionales dentro de Lima y Callao.

Entre los derechos que podrán ser restringidos figuran:

Inviolabilidad de domicilio

Libertad de tránsito en el territorio

en el territorio Libertad de reunión

Libertad y seguridad personales

Estas disposiciones forman parte de las medidas extraordinarias para fortalecer la seguridad ciudadana ante el accionar de organizaciones criminales.

Eventos masivos deberán contar con autorización previa

El decreto también establece lineamientos específicos para la realización de eventos públicos.

Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, que evaluarán aspectos técnicos y de seguridad.

En contraste, las reuniones que no sean masivas podrán realizarse con normalidad y sin necesidad de solicitar permisos especiales.

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Medida responde a informes sobre perturbación del orden interno

La recomendación para extender el estado de emergencia fue formulada por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, sustentada en informes policiales que alertan sobre la persistencia del crimen organizado.

El decreto lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, junto con el presidente del Consejo de Ministros y los titulares de los sectores:

Defensa

Interior

Economía

Justicia

Transportes

Las autoridades señalaron que la medida busca reducir delitos como el sicariato, la extorsión y otras formas de violencia que afectan a la población.