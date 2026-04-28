El Touring y Automóvil Club del Perú (TACP) presentó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) una propuesta técnica para continuar brindando el servicio de evaluación de licencias de conducir, ofreciendo sus sedes ubicadas en Lince y Villa El Salvador.

La iniciativa surge tras la transferencia de funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la comuna limeña en el sistema de emisión de licencias de conducir.

Según informó la institución, la propuesta fue presentada el jueves 16 de abril, aceptando las mismas condiciones establecidas por la autoridad municipal en el convenio firmado con el operador del centro de evaluación de Comas.

Sedes en Lima Centro y Sur buscan asegurar atención a usuarios

El Touring explicó que el objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio para miles de postulantes que requieren obtener o revalidar sus brevetes de Clase A.

Las sedes ofrecidas permitirían atender principalmente a usuarios de:

Lima Centro , a través de la sede de Lince

, a través de la sede de Lima Sur, mediante la sede de Villa El Salvador

La institución indicó que esta medida busca evitar interrupciones en los trámites y mantener una atención ordenada y transparente para los ciudadanos.

Touring destaca experiencia de más de 43 años en evaluación

El Touring y Automóvil Club del Perú resaltó que cuenta con más de 43 años de experiencia en la evaluación de postulantes a licencias de conducir.

Asimismo, recordó que se trata de una entidad sin fines de lucro, dedicada a promover la movilidad segura y sostenible.

En los últimos años, el centro de evaluación del Touring atendió a miles de postulantes en sus instalaciones, lo que —según indicó— demuestra su capacidad operativa para continuar prestando el servicio.

Solicitan respuesta técnica de la Municipalidad de Lima

La institución exhortó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a evaluar la propuesta bajo criterios técnicos y emitir una respuesta en el corto plazo.

De acuerdo con el Touring, una decisión oportuna permitirá asegurar la atención a los ciudadanos que requieren tramitar sus brevetes y evitar retrasos en el sistema.