El subdirector de fiscalización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Luis Rivera, informó que los estudiantes de universidades e institutos ya pueden denunciar a las empresas de transporte que no respeten el cobro del medio pasaje.

El funcionario recomendó a los usuarios guardar evidencia del incumplimiento, a fin de facilitar el inicio de procesos sancionadores contra los operadores que vulneren este beneficio.

Según indicó, la prueba más útil es un video breve en el que se identifique claramente:

La placa del vehículo

El nombre de la empresa

La ruta del servicio

La conducta infractora

Fotografías y boletos también sirven como evidencia

Rivera explicó que, además de videos, los usuarios pueden presentar otros medios probatorios para respaldar su denuncia.

Entre las evidencias válidas figuran:

Fotografías del tarifario actualizado

Imagen del boleto entregado

Foto de la placa del vehículo

Estos elementos permitirán a la ATU iniciar el procedimiento administrativo correspondiente contra las empresas infractoras.

La denuncia puede realizarse enviando la información al correo electrónico:

📧 denunciasfiscalizacion@atu.gob.pe

Asimismo, los buses contarán con códigos QR que los usuarios podrán escanear para acceder directamente al correo y adjuntar la evidencia.

Días y horarios en que aplica el medio pasaje

El vocero recordó que el medio pasaje equivale al 50 % del valor del pasaje adulto y debe aplicarse en los siguientes horarios:

Días: lunes a sábado

lunes a sábado Horario: desde las 5:00 a.m. hasta la medianoche

Además, los estudiantes deben verificar que dentro de la unidad se encuentre visible el tarifario actualizado, el cual debe ser respetado por conductores y cobradores.

Como parte de las acciones de fiscalización, la ATU informó que ha notificado a 408 empresas formales para que actualicen sus tarifarios.

De ese total, solo 19 empresas han reportado incrementos en sus tarifas, principalmente en el pasaje adulto, los cuales se encuentran en proceso de validación para evitar cobros indebidos.

Multas por incumplir el medio pasaje

Las empresas que no respeten el beneficio del medio pasaje pueden recibir sanciones económicas.

Entre las principales infracciones destacan:

Infracción RE46: No respetar tarifas diferenciadas o pases libres . Multa: S/ 550 (10 % de una UIT)

No respetar tarifas diferenciadas o pases libres Infracción RE73: No publicar modificaciones de tarifas . Multa: S/ 275 (5 % de una UIT)

No publicar modificaciones de tarifas Infracción RE69: No entregar boleto o emitirlo con datos incorrectos . Multa: S/ 275 (5 % de una UIT)

No entregar boleto o emitirlo con datos incorrectos Infracción RE30: No permitir el acceso a personas con discapacidad, adultos mayores o gestantes . Multa: S/ 550 (10 % de una UIT)

No permitir el acceso a personas con discapacidad, adultos mayores o gestantes Infracción RE29: No registrar tarifas ante la ATU. Multa: S/ 5,500 (1 UIT)

La entidad reiteró que el respeto al medio pasaje es obligatorio para todas las empresas de transporte formal.