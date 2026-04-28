El Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSN SB) alertó que las niñas continúan siendo las principales víctimas de maltrato físico, psicológico y abuso sexual en el país.

La advertencia se realizó en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, que se conmemora cada 25 de abril.

De acuerdo con estadísticas del Módulo de Atención al Maltrato Infantil y del Adolescente en Salud (MAMIS), durante el primer trimestre de 2026 se atendieron 68 casos de menores víctimas de violencia, de los cuales el 69 % correspondió a niñas y el 31 % a niños.

Las edades más afectadas se concentran entre los 10 y 15 años, etapa considerada de alta vulnerabilidad.

Más de 270 menores fueron atendidos en 2025

Durante el año 2025, el módulo MAMIS brindó atención a 274 menores víctimas de violencia infantil.

De ese total:

67 % fueron niñas

33 % fueron niños

30 casos correspondieron a abuso sexual

Según los registros, la mayoría de los agresores pertenecía al entorno cercano o familiar, lo que dificulta la detección temprana y denuncia de estos hechos.

Tras los casos de abuso sexual, los más frecuentes fueron el maltrato físico y psicológico.

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Caso de bebé con múltiples fracturas evidencia gravedad del problema

Uno de los casos más impactantes atendidos por el INSN San Borja ocurrió en febrero de 2026, cuando una bebé de iniciales S.R.F.M., procedente de Nuevo Chimbote (Áncash), fue trasladada a Lima en estado crítico.

La menor, con apenas un mes de vida, presentaba:

Múltiples fracturas en brazos, fémur, pierna y costillas

Traumatismo encefalocraneano

Hematomas y microhemorragias oculares

Deshidratación y anemia severa

Gracias a la atención multidisciplinaria de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neurocirugía y del equipo MAMIS, la bebé logró estabilizarse, convirtiéndose en un caso emblemático en la lucha contra la violencia infantil.

MAMIS brinda atención integral a víctimas desde 2015

El INSN San Borja, como centro de referencia nacional, detecta y atiende casos de maltrato infantil provenientes de consultas externas, hospitalizaciones y emergencias.

Además, recibe casos derivados de:

Juzgados

Fiscalías

Centros de Emergencia Mujer (CEM)

Desde 2015, el módulo MAMIS cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por:

Psicólogos

Psiquiatras

Médicos

Terapeutas

Trabajadores sociales

Abogados

Este equipo brinda atención especializada orientada a la recuperación física y emocional de niños y adolescentes afectados por violencia.

Recomendaciones para prevenir el maltrato infantil

Especialistas del INSN San Borja recomendaron a padres y cuidadores adoptar medidas preventivas para reducir los riesgos de violencia infantil.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Fomentar una comunicación abierta y constante con los hijos

Conocer a las personas que forman parte de su entorno

Mostrar interés por su vida diaria

Evitar que permanezcan solos por largos periodos

Hablar abiertamente sobre el abuso sexual

Supervisar los lugares que frecuentan

El instituto reafirmó su compromiso con la prevención y sensibilización para erradicar el maltrato infantil en el país.