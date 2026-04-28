Tremendas colas se formaron a lo largo de varias cuadras y el malestar generalizado de los usuarios, es lo que nuevamente se registró en las inmediaciones del nuevo Centro de Evaluación para la emisión de brevetes, ubicado en Comas.

Pese a que representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) habían asegurado que la situación de desorden era por el inicio de operaciones en este nuevo terminal, esta volvió a presentarse ayer lunes, según lo señalaron los cientos de postulantes.

Varios ciudadanos indicaron que tuvieron que llegar al al recinto al promediar las 5:00 de la mañana realizar sus trámites sin inconvenientes; si embargo, pudieron acceder al mismo tras dos horas y media de espera.

Obstáculo

“Tengo que venir hasta aquí a pesar de que el Touring queda a 15 minutos de mi casa. Solo eso ya es una enorme traba y una dificultad para quienes quieren estar en la formalidad”, dijo el postulante Juan Canales, vecino de Villa El Salvador.

El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Alberto Peralta, reconoció las falencias, pero argumentó que se deben exclusivamente al proceso de transición de funciones desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Hubo pequeñas intermitencias de carácter informático que han generado un problema en la emisión de licencias, como en los exámenes correspondientes”, indicó.

Los postulantes denunciaron que no hay información clara sobre los documentos que deben presentar, costos a pagar, y requisitos a cumplir para tentar el brevete en el nuevo centro evaluador, manejado por el Concesionario Circuito Vial Lima Norte SAC, por encargo de la Municipalidad de Lima.

Por decisión del MTC, la evaluación y emisión de licencias de la Categoría A solo se viabilizará en el centro evaluador de Lima norte, en reemplazo de Touring y Automóvil Club del Perú.