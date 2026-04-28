La Municipalidad de Miraflores informó que retiró cinco toneladas de residuos sólidos acumulados en las playas del distrito, luego de los oleajes anómalos registrados en el litoral peruano durante las últimas horas.

El vocero municipal, Sergio Tapia, señaló que el volumen de basura recogido representa un nivel inusual para la zona costera.

“Está botando mucha basura, escombros, bolsas plásticas y, al día de ayer, hemos recogido cinco toneladas de basura. Es inusual, es como cinco días de trabajo para lo normal que recogemos aquí en todo el litoral de los cuatro kilómetros de Miraflores”, declaró a RPP.

Los residuos fueron arrastrados por la marea y se dispersaron a lo largo del litoral miraflorino.

Encuentran residuos antiguos arrastrados por el mar

Durante las labores de limpieza, los trabajadores municipales hallaron empaques antiguos, lo que sugiere que algunos residuos habrían permanecido largos periodos en el mar.

Entre los hallazgos se encontraron envolturas de productos que dejaron de comercializarse hace varios años, como empaques de leche Enci.

Según Tapia, la corriente marina que llega desde el sur podría haber movilizado estos residuos acumulados durante años.

“Sabemos que la corriente viene del sur, no sabemos exactamente por qué se está dando esto. Esta basura posiblemente tenga mucho tiempo andando en el mar”, explicó.

Municipalidad pide acciones al OEFA y llama a la ciudadanía

La comuna miraflorina exhortó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a adoptar medidas frente a esta problemática ambiental.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar residuos al mar y reforzar prácticas responsables en el manejo de desechos.

El vocero municipal indicó que los oleajes anómalos fueron advertidos previamente por la Marina de Guerra del Perú, lo que permitió anticipar el impacto en el litoral.

“Creo que es la propia naturaleza la que está expulsando esto; sin embargo, no tenemos certeza de dónde viene, pero sí tenemos certeza que somos nosotros, los vecinos de Lima, los que estamos haciendo esto”, advirtió.