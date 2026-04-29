Un delincuente incendió la camioneta de un empresario del rubro eléctrico durante la madrugada de este miércoles frente a su vivienda ubicada en la calle El Abutiló, en el distrito de Los Olivos.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, cuyo video muestra al sujeto acercarse al vehículo y rociarlo con un líquido inflamable, presuntamente gasolina, antes de provocar el incendio.

El fuego se propagó rápidamente, generando alarma entre los vecinos del sector.

Vecinos lograron controlar el fuego antes de llegada de bomberos

El incendio pudo ser controlado gracias a la rápida intervención de los vecinos, quienes actuaron antes de la llegada del personal del Cuerpo General de Bomberos.

El siniestro dejó daños materiales en la camioneta afectada, sin que se reportaran personas heridas.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para identificar al responsable del ataque, basándose en las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

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Empresario denunció daños, pero no extorsión

De acuerdo con vecinos del sector, el empresario afectado reside en la vivienda como inquilino desde hace aproximadamente un año y dos meses.

Aunque en la zona se han registrado casos de amenazas contra comerciantes y empresarios, el propietario del vehículo acudió a la comisaría Sol de Oro, en Los Olivos, para presentar una denuncia únicamente por daños materiales.

Hasta el momento, no se ha formalizado una denuncia por el presunto delito de extorsión.

Vecinos alertan sobre inseguridad en la zona

Habitantes del sector señalaron que en los últimos meses se han reportado amenazas y actos de violencia contra empresarios y comerciantes en el distrito.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar el móvil del ataque y establecer si guarda relación con hechos delictivos registrados previamente en la zona.