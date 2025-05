Uno de los técnicos implicados en la presunta agresión sexual contra Andreina Farías, quien fue atropellada en San Bartolo, fue detenido por la Policía Nacional.

Según información del diario Trome, durante la noche de este lunes 26 de mayo, Rubén Darío Cueva Velásquez fue trasladado a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Gracias a las cámaras de seguridad dentro y fuera del domicilio de la víctima, se pudo identificar al hombre, por lo que se ordenó su captura y detención.

El crimen ocurrió el 14 de mayo y, desde entonces, este sujeto y su acompañante se encontraban no habidos. Ambos habían llegado al edificio de la víctima a las 11 a.m. con el propósito de instalar el servicio de internet, y no abandonaron el lugar hasta las 10:50 p.m.

Jean Carlos Montero Huaylinos es el segundo técnico de PC Telecom, empresa contratista de Claro Perú, implicado en el presunto caso de abuso sexual, atropello y homicidio de la ciudadana venezolana.

Cabe mencionar que Rubén Cueva fue denunciado por su madre en el año 2019. La mujer lo acusó de insultarla, golpearla contra una puerta e incluso intentar ahorcarla.

Además de testimonios de clientas que denuncian haber sido víctimas de insinuaciones y comportamientos intimidantes por parte de ambos técnicos en visitas técnicas anteriores.