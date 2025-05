El jueves 29 de mayo, a las 11 de la mañana, ocho ministros de Estado arribarán al distrito de Pataz para participar de una mesa de diálogo con autoridades y sociedad civil organizada, a fin de llegar a acuerdos y tomar decisiones en relación a las restricciones que impuso el Ejecutivo con el Decreto Supremo N° 060-2025, cuya finalidad es hacerle frente a la minería ilegal y organizaciones criminales que operan en torno a ella.

La programación de esta determinante reunión fue el resultado de una mesa de trabajo celebrada el último jueves en Trujillo, en la que participó el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero; el subsecretario de Gestión de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Eyzaguirre; y autoridades locales.

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, dijo que en esa reunión que se ha planteado una propuesta para modificar algunos puntos de la referida norma. Es decir, que permanezcan el estado de emergencia y el toque de queda, pero que se levante la restricción a la actividad minera.

“Queremos que no se mate de hambre al pueblo y que se abra la actividad minera. Esperamos la reunión. Nosotros, como pueblo, vamos a seguir abrazando las herramientas que nos da el Estado para ser escuchados. Creo que en algún momento el Estado nos tendrá que atender”, manifestó el burgomaestre.

Aldo Carlos recordó que grandes derechos se han logrado con el pueblo en la calle, pero, lamentablemente, también se han perdido vidas. “Esperamos no llegar a eso, ya que la única responsable sería la presidenta de la República, Dina Boluarte, por no escuchar al pueblo. Estos reclamos no solo pasan por exigir se reactive la actividad minera, sino también por la inseguridad. Estamos en un país invivible, donde hasta la señora que vende desayunos en el parque es extorsionada y está pagando cupos”, cuestionó.

EN PIE DE LUCHA

En ese sentido, aclaró que el haber aceptado la reunión el 29 de mayo no significa que las protestas pacíficas en Pataz se detienen.

“Nosotros vamos a seguir con las marchas blancas. Mañana (hoy) se ha programado una movilización en Parcoy y el miércoles el pueblo de Pataz volverá a salir a las calles”, aseguró.

EN LA MISMA LÍNEA

Adolfo Valverde Calipuy, asesor legal de la Asociación de Mineros Artesanales (AMA) de Pataz, calificó como razonable la propuesta de modificar el punto del Decreto Supremo N°060-2025 que paraliza las actividades mineras.

Precisó que al menos 25 mil familias en Pataz están sin poder realizar sus actividades mineras. “De manera indirecta hay más personas afectadas, porque muchos dependen de la minería. Esperamos que vengan los ministros el 29 de mayo y la reunión no se postergue, porque eso indignaría más al pueblo“, advirtió.