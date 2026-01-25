Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal Pentagonito, en el distrito de San Borja. Según la Policía Nacional, el hombre se desplazaba en dirección de norte a sur cuando ocurrió el siniestro.

Pese a que fue auxiliado rápidamente, la víctima quien todavía no ha sido identificada falleció en el sitio. Las autoridades acordonaron el área y continuan investigando las circunstancias exactas del accidente.

Sin embargo, las primeras hipótesis indican que la víctima habría perdido el control de la motocicleta roja, aunque tampoco se descarta que haya sido impactada por otro vehículo.

El accidente provocó el bloqueo de un carril de la Panamericana Sur durante breves minutos. Una vez concluidas las diligencias policiales, el cuerpo del motociclista fue trasladado a la Morgue Central de Lima y el tránsito fue restablecido en ambos sentidos de la vía.

Según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año 2026 se han registrado 162 muertes por accidentes de tránsito a nivel nacional. De ese total, 41 casos corresponden a la región Lima.