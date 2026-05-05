En el interior del Centro Comercial Multiplaza Próceres en San Juan de Lurigancho, un sicario asesinó a balazos a un comerciante. El crimen fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según información de Trome, el hecho se registró la tarde del lunes, cuando la víctima, Antonio Marras, permanecía sentado en su puesto hablando por celular. En ese momento, un sujeto encapuchado se aproximó y le disparó en dos ocasiones, acabando con su vida.

Todo lo sucedido quedó registrado por las cámaras de seguridad de la galería, ubicada entre las avenidas Wiesse y Los Duraznos, las cuales incluso captaron el rostro del presunto atacante.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía en San Juan de Lurigancho, el empresario habría estado siendo extorsionado por delincuentes que le exigían dinero desde hace varios días.

A pesar de que el empresario fue trasladado a un centro médico cercano, solo se pudo confirmar su fallecimiento.