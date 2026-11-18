Un mototaxista permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y su hermano, un ciclista de 25 años, resultó con múltiples lesiones tras ser presuntamente embestidos por una pareja en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Según informó América Noticias, ambos hechos ocurrieron en un lapso de diez minutos y los ocupantes del automóvil habrían estado bajo los efectos del alcohol.

San Juan de Lurigancho: pareja habría atropellado a ciclista y perseguido a su hermano

El primer incidente ocurrió el último domingo, cuando Daniel Torres, un joven universitario de 25 años, salió a realizar su jornada deportiva en bicicleta y fue atropellado a la altura del paradero 15 de Las Flores.

De acuerdo con la denuncia, el automóvil era conducido por una mujer, quien descendió del vehículo y, junto con su acompañante, habría agredido físicamente al ciclista. Ante esta situación, el joven llamó a su hermano mayor para pedir ayuda.

El mototaxista acudió al lugar para auxiliarlo y trasladarlo al hospital de Canto Grande. Sin embargo, durante el trayecto, la pareja habría perseguido a los hermanos, esta vez con el hombre al volante.

Mototaxista permanece en UCI tras violento choque

Las imágenes difundidas por América Noticias muestran cómo el automóvil se desplazaba detrás de la mototaxi antes de que esta terminara impactando contra un poste y un sardinel.

Según denunció la esposa del mototaxista, la persecución habría provocado el choque que dejó a su cónyuge en estado crítico.

Producto de estos hechos, el conductor del vehículo menor permanece internado en cuidados intensivos, mientras que su hermano continúa recuperándose de múltiples lesiones.

Familiares denuncian que presuntos responsables permanecen en libertad

La esposa del mototaxista aseguró que los ocupantes del automóvil presentaban signos de haber consumido bebidas alcohólicas. Asimismo, afirmó que el presunto conductor del segundo incidente habría dado positivo en una prueba de alcoholemia.

Los familiares expresaron su indignación debido a que, pese a las grabaciones y las denuncias presentadas, los presuntos responsables continuarían en libertad.

Mientras ambos hermanos se recuperan de sus lesiones, sus allegados exigen justicia y solicitan a las autoridades esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.