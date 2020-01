Un hombre, identificado como Teobaldo Hugo Huamán Medina, confesó haber abusado sexualmente de su hijastra de 8 años, quien fue rescatada esta madrugada luego de que sus vecinas escucharan sus llantos en el segundo piso de una vivienda ubicada en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores.

Norma Urllup López, madre de la menor, permitía que su hija fuera ultrajada de manera constante para que su pareja no se vaya de la casa en donde vivían, según narró Huamán Medina y contó el comandante Álex Ayaipoma, basándose en las declaraciones de la mujer, a ‘Al estilo Juliana’.

“Ella siempre me chantajeaba eso. Hazlo para que no me dejes, pero yo no puedo le digo. Como puede ser así, yo también tengo mi hija, le decía", contó el confeso violador.

“Cuando estés grande vas a estar con ella. Ella te va a dar un hijo (me decía). Porque ella no podía tener hijos”, agregó Teobaldo Hugo Huamán Medina.

El comandante Álex Ayaipoma dijo que Norma Urllup López amenazaba a su pareja, de que si dejaba el hogar ella contaría que abusó de su hija.

“Ella permitía todo eso con la finalidad de que el hombre no se vaya del hogar conyugal, eso es lo que alega ella. Ella incluso lo amenazaba al señor. Cuando él se quería retirar de la habitación le decía: si tú te vas yo voy a contar lo que ha pasado con mi hija”, dijo la autoridad policial.

La menor vivía un infierno y, según el mencionado medio, la madre era testigo presencial. Los resultados del examen que se le realizó a la niña determinaron lesiones de desfloración antiguas y se presume que los abusos empezaron cuando tenía 6 años.

“Es un acto aberrante que deploramos en nuestra sociedad en conjunto y también la Policía”, agregó Ayaipoma.

Teobaldo Hugo Huamán Medina y Norma Urllup López se encuentran detenidos en la Depincri de San Juan de Miraflores mientras duran las investigaciones.

Hombre abusó de su hijastra de 8 años y su madre lo consentía (VIDEO)