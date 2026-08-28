Un transeúnte terminó inconsciente luego de ser víctima de una violenta agresión durante un asalto ocurrido en plena avenida Los Héroes, en el distrito de San Juan de Miraflores. El delincuente le arrebató su celular tras atacarlo.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad obtenidas por RPP, un sujeto se acercó a la víctima y le propinó una violenta patada voladora.

Tras el impacto, el transeúnte quedó aturdido y trató de ponerse a salvo; sin embargo, perdió el equilibrio y terminó cayendo por una pendiente hasta la pista, donde quedó tendido e inconsciente.

Al verlo tendido en el suelo, el agresor se acercó para quitarle el celular y, una vez con el equipo en su poder, huyó rápidamente del lugar.

No obstante, el sujeto no logró escapar por mucho tiempo. Tras ser alertados por las cámaras de seguridad, agentes de Serenazgo acudieron rápidamente al lugar y consiguieron intervenirlo.

En medio de la intervención, los agentes de Serenazgo recuperaron el celular que el presunto criminal habría sustraído momentos antes.