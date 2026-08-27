Con el objetivo de liberar el área destinada a la ampliación de las vías auxiliares de la Panamericana Norte, la Municipalidad de Puente Piedra llevó a cabo operativos de demolición de viviendas. Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a recuperar espacios públicos que habrían sido ocupados por construcciones irregulares en el distrito.

La Gerencia de Ordenamiento Urbano señaló que los trabajos tienen como finalidad asegurar la circulación vehicular y peatonal entre las avenidas San Martín y Copacabana. La intervención contempla, además, la recuperación de espacios donde se construyeron edificaciones en terrenos cuyo uso no estaba destinado para ese fin.

La intervención con maquinaria pesada se realizó en los alrededores del Parque El Recuerdo, donde se ejecutó la demolición integral de varios inmuebles. De acuerdo con fuentes oficiales, estos trabajos permitirán continuar con el desarrollo del trazo vial previsto para mejorar la infraestructura de acceso en el distrito.

Las demoliciones realizadas en distintas zonas de Puente Piedra provocaron el rechazo de algunos residentes afectados. Los vecinos señalaron que, tras las intervenciones parciales, varias viviendas quedaron inhabitables y sin condiciones adecuadas para continuar siendo ocupadas.

Los residentes afectados también reportaron cortes en servicios básicos como el agua y la electricidad a raíz de las intervenciones. A ello se suma la presencia prolongada de escombros en la vía pública, situación que, según los propietarios, representa un riesgo para la seguridad y salubridad de los sectores involucrados.

A diferencia de operativos anteriores, en los que solo se intervenían las fachadas, esta vez los trabajos contemplaron el retiro total de las estructuras. Los vecinos cuestionaron el procedimiento y aseguraron que algunas demoliciones excedieron lo acordado previamente con las autoridades municipales.

Ante las protestas y reclamos de los vecinos, la Municipalidad de Lima intervino en los sectores donde se registraron los conflictos. Como medida temporal, la autoridad metropolitana ordenó paralizar las demoliciones en determinados puntos, entre ellos la avenida Copacabana, mientras se evalúa la situación de los predios.

Desde la Municipalidad de Puente Piedra señalaron que los inmuebles intervenidos se encontraban dentro del espacio público destinado a la ejecución del proyecto vial. La comuna distrital aseguró que mantendrá las medidas de reordenamiento urbano y continuará trabajando en la liberación de las principales vías del distrito.

Los proyectos de infraestructura previstos en el distrito tienen como finalidad mejorar la conexión de los accesos con la carretera Panamericana Norte. En tanto, las autoridades locales indicaron que las acciones de liberación de vías y los procedimientos sancionadores continuarán bajo la supervisión de las áreas competentes.