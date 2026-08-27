La Policía Nacional del Perú (PNP) frustró un secuestro y rescató sano y salvo a un ciudadano colombiano durante una intervención realizada la mañana de este jueves 27 de agosto en el peaje de Monterrico, en el distrito limeño de Santa Anita.

El hecho ocurrió en la Vía de Evitamiento, con dirección de norte a sur, cerca de los límites de los distritos Ate y La Molina.

Según información policial, agentes de la División de Inteligencia y Secuestros de la Dirincri intervinieron un vehículo de placa BPF-092, donde se produjo un intercambio de disparos. Un presunto integrante de la banda de secuestradores, aún no identificado, murió dentro de la unidad.

Durante el operativo fueron detenidos Israel Rodríguez Palacios y Saúl Bernal Campos, ambos de nacionalidad venezolana y señalados preliminarmente como presuntos integrantes de la organización criminal.

#ÚltimoMinuto | 🚨 La @PoliciaPeru liberó a una víctima de secuestro y detuvo a dos presuntos integrantes de una banda criminal, tras un enfrentamiento armado registrado en el peaje Monterrico, en #SantaAnita. Un tercer presunto delincuente fue abatido en el lugar.



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La víctima, un ciudadano colombiano identificado con las iniciales J.A.V.C., habría sido secuestrada por los intervenidos.

El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, informó que los agentes realizaron labores de videovigilancia, seguimiento y observación antes de intervenir. Precisó que la víctima habría escuchado durante su cautiverio que los secuestradores planeaban asesinarlo.

Según la Policía, los secuestradores exigían 100 mil soles por su liberación.

Arriola también señaló que la víctima se dedicaría al préstamo informal bajo la modalidad del “gota a gota”. Las autoridades investigan si los detenidos estarían involucrados en otros delitos.

El operativo estuvo a cargo de personal especializado y contó con la presencia del general Arriola y del jefe de la Dirincri, general Víctor Revoredo.

La intervención generó congestión vehicular en la Vía de Evitamiento, cerca del cruce con la avenida Separadora Industrial.

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