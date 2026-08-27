Un grupo de mujeres fue registrado por cámaras de seguridad cuando presuntamente utilizaba a varios menores de edad para sustraer productos de una farmacia ubicada en el jirón 3 de Febrero, en La Victoria, según imágenes difundidas por América Noticias.

El propietario del establecimiento detectó lo ocurrido antes de que el grupo se alejara del negocio. El comerciante los interceptó en el acceso al local y consiguió recuperar los productos que habían sido retirados de los estantes sin pagar.





Cámaras registraron cómo operaban dentro de la farmacia

Las imágenes de videovigilancia muestran que las mujeres adultas ingresaron al establecimiento y realizaron consultas al vendedor sobre diferentes artículos. Mientras el trabajador atendía sus preguntas, los menores se desplazaban por el local.

En uno de los momentos registrados, una mujer realiza una señal a una niña que acaba de ingresar y le entrega un frasco de shampoo. Posteriormente, la menor toma otros envases de los estantes, los oculta y sale del establecimiento sin pasar por caja.

Otros menores también aparecen guardando jabones y diversos productos entre sus prendas mientras el personal permanece atendiendo las consultas de las adultas.





Dueño de la farmacia recuperó los productos

El propietario se percató de la maniobra y se dirigió hacia la puerta cuando las mujeres y los menores se disponían a retirarse.

Según el relato del comerciante, consiguió recuperar la mercadería sustraída. Las grabaciones de las cámaras permitieron reconstruir los movimientos realizados dentro del establecimiento.

El dueño decidió posteriormente difundir las imágenes con el objetivo de alertar a otros comerciantes de La Victoria sobre este tipo de hechos.

Comerciante denuncia amenazas tras difundir las imágenes

Después de hacer público el material de videovigilancia, el propietario afirmó que comenzó a recibir mensajes amenazantes mediante redes sociales.

De acuerdo con su testimonio, las intimidaciones aparecieron después de que confrontara a las mujeres y publicara las grabaciones del establecimiento.

El comerciante señaló además que usuarios de redes sociales se comunicaron con él asegurando reconocer a una de las mujeres captadas por las cámaras.

La identidad y eventual responsabilidad de las personas registradas deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes. La presencia de menores en el hecho constituye, además, un elemento que deberá ser evaluado durante las investigaciones.